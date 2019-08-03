2019/08/03 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يقيل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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