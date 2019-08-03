2019/08/03 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الهيئة العامة للكمارك /كمرك محطة بوابة البصرة اليوم السبت وبناءاً على معلومات من مكتب جهاز المخابرات الوطني / السيطرة الفنية في ام قصر من ضبط ( ٦ ) حاويات حجم ٢٠ قدم تحمل(١٠٠) الف لتر مواد كيمياوية خطرة (حامض الهايدروكلوريك) بنسب تركيز مختلفة كانت متروكة منذ فترة في الميناء حيث تستخدم في صناعة المخدرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط 6 حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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