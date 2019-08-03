الصالحي : 100 الف اسم مضافة من قبل الاحزاب الكردية الى سجل انتخابات كركوك

2019/08/03 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي، عن وجود تخوف عربي تركماني من وجود نحو 100 الف اسم مضافة الى سجل انتخابات كركوك، مشيرا الى :” ان مفوضية الانتخابات مطالبة بتدقيق السجلات بحسب الاتفاق السياسي”.وقال الصالحي في بيان صحفي :” هناك تخوف سياسي للمكونين العربي والتركماني في انتخابات مجالس المحافظات في […]

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