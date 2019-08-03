2019/08/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء، تجديد عقد مهاجمه علاء عباس، لامثيل النوارس في الموسم المقبل 2019/ 2020.عباس كان قد اثير الجدل حول مستقبله، حيث ارتبط بالانتقال الى اندية قطرية وسعودية في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال الناطق الرسمي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المهاجم علاء عباس، جدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاء عباس يجدد تعاقده مع الزوراء للموسم المقبل 2019/ 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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