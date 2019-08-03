الحكمة: كتل البرلمان باتت ضعيفة تتحرك من تحتها الرمال والنواب يتنقلون بين القوائم حسب مصالحهم

2019/08/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت انها ترهن لجوءها إلى المعارضة بخسارة مناصب الدرجات الخاصة بغداد – وعد الشمري: أكدت كتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أمس السبت، أن كتلاً سياسية تنتظر المناصب الخاصة لاتخاذ موقف المعارضة، لافتة إلى أن تنقل النواب بين القوائم أسهم كثيراً في عرقلة اعمالهم، فيما تحدث عن إمكانية النهوض بالعمل البرلماني خلال الفصل التشريعي المقبل مع ...

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