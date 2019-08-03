رئيس الكنيسة الكلدانية يطالب الحلبوسي بإيقاف مناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2019/08/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المشروع بالظالم ودعا إلى حماية تنوع النسيج الاجتماعي بغداد – الصباح الجديد: وجه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ودعاه إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً بإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور، معبّراً عن شكره للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه ...

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