2019/08/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكدت لجنة النزاهة النيابية, السبت، ان وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بشان الاقليم حيث قامت بصرف الاموال الى الاقليم دون الالتزام الاخير بتسليم حصته من انتاج النفط الى سومو، مشيرا الى ان وزير النفط اعترف بان الاقليم يصدر 450 ألف برميل يوميا.وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح اطلعت عليه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بدفعها الاموال للاقليم) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بدفعها الاموال للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).