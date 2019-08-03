2019/08/03 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العروض الخارجية تؤجل مفاوضات حسين علي مع الزوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 20:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العروض الخارجية تؤجل مفاوضات حسين علي مع الزوراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العروض الخارجية تؤجل مفاوضات حسين علي مع الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).