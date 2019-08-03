تعيين إسماعيل ولد الشيخ سيديا رئيساً لوزراء موريتانيا وتكليفه بتشكيل الحكومة

2019/08/03 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما بتعيين الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في منصب الوزير الأول وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في موريتانيا.

وجاء تكليف ولد الشيخ سيديا بتشكيل الحكومة بعد لقاء جمعه بولد الغزواني ظهر اليوم السبت 03 أغسطس 2019 في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.وسبق لولد الشيخ سيديا أن عمل وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، كما عمل وزيرا للتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، ورئيسا لمنطقة نواذيبو الحرة.كما عمل ولد الشيخ سيديا مديرا حملة الرئيس ولد الغزواني بكيهيدي في ولاية كوركول حيث حصل ولد الغزواني على نسبة 35,9%.وقد تصدر في مقاطعتين فقط من كوركول هما مقامة ومونكل، بينما حل في المرتبة الثالثة بعد كل من كان حاميدو بابا وبيرام الداه اعبيد بكيهيدي عاصمة الولاية.



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