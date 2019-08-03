التميمي يكشف وثيقة تثبت تعيين أقارب وزيري الدفاع والموارد

2019/08/03 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة فـرات التميمي، اليوم السبت، عن وثيقة تشير الى تعيين اقارب وزيري الدفاع نجاح الشمري والموارد المائية جمال العادلي في الوزارتين.

وقال التميمي في تصريح صحفي، "لدينا معلومات مؤكدة بالوثائق عن قيام وزير الدفاع بتعيين شقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري في وزارة الدفاع"، مبينا ان "هنالك معلومات اخرى عن تعيين وزير الموارد المائية ابناء شقيقه في الوزارة ايضا".واضاف التميمي ان "ذلك وما سبقها من معلومات حول تعيينات اصدرها وزير الصناعة هي قضايا ينبغي الوقوف عليها بشكل جدي وعدم تركها تمر مرور الكرام كي لا تتحول الوزارات الى ضيعات"، داعيا رئيس الوزراء "لفتح تحقيق بهكذا معلومات لانها لاتبشر بخير".وحذر التميمي من "تحول الوزارات الى ضيعات عائلية في مخالفة صريحة واستغلال للمنصب"، لافتا الى انها "مخالفة للوعود بالتغيير التي وعد بها رئيس الحكومة خلال تسنمه للمنصب".انتهى

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