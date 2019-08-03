الزوراء يجدد تعاقده مع جلال حسن ومهند عبد الرحيم

2019/08/03 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء، تجديد عقد حارس مرماه جلال حسن ومهاجمه مهند عبد الرحيم للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل 2019/ 2020.وقال المتحدث الرسمي بأسم النادي عبد الرحمن رشيد ، إن “حارس المرمى جلال حسن والمهاجم مهند عبد الرحيم، جددا تعاقدهما رسمياً مع الفريق للموسم المقبل”.واوضح أن “وفداً من ادارة النادي توجه الى

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