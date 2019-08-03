2019/08/03 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن مسؤول أمني عراقي السبت، فرار 15 موقوفا بتهمة الإتجار بالمخدرات، من مركز للشرطة قرب مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد.وأوضح المصدر أن “شجارا اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكنوا بعد ضرب الحراس، من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة“، مضيفا أن “جميع الموقوفين الفارين مطلوبين بتهمة الإتجار بالمخدرات”، وفق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل هروب موقوفين من مركز شرطة ببغداد وكالة خطوة برس.

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