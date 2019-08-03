الكشف عن تفاصيل هروب موقوفين من مركز شرطة ببغداد

2019/08/03 | 21:00

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بغداد :سومر نيوز

أعلن مسؤول أمني عراقي السبت، فرار 15 موقوفا بتهمة الإتجار بالمخدرات، من مركز للشرطة قرب مدينة الصدر ال...

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