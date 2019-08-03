هيئة التقاعد واللعب بجيوب المتقاعدين

2019/08/03 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.



كمال حسين العبيدي …

التقاعد في العراق مذلة ، وهذه ليست فكرة جديدة لأنها كانت ولا تزال كذلك منذ عرفنا معنى ال...

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