2019/08/03 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيئة التقاعد واللعب بجيوب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
كمال حسين العبيدي …
التقاعد في العراق مذلة ، وهذه ليست فكرة جديدة لأنها كانت ولا تزال كذلك منذ عرفنا معنى ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيئة التقاعد واللعب بجيوب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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