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هيئة التقاعد واللعب بجيوب المتقاعدين


هيئة التقاعد واللعب بجيوب المتقاعدين
2019/08/03 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / د.

كمال حسين العبيدي …

التقاعد في العراق مذلة ، وهذه ليست فكرة جديدة لأنها كانت ولا تزال كذلك منذ عرفنا معنى ال...

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