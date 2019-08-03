تدمير اسلحة متنوعة من مخلفات داعش الاجرامي بعملية امنية غربي الانبار 

2019/08/03 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، السبت، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق تركزت على مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من […]

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