وزير الداخلية يعفي قائد شرطة بغداد ومديري شرطة من مناصبهم على خلفية هروب الموقوفين

2019/08/03 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري باعفاء قائد شرطة بغداد و مدير ‏شرطة بغداد – الرصافة و مدير قسم شرطة باب الشيخ من مناصبهم ، وحجزهم في مقر ‏الوزارة،على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم ‏مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.‏ وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان صحفي :” ان […]

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