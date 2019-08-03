أكثر من 30 قتيلا وجريحا من العسكريين السوريين بانفجار في مطار الشعيرات

2019/08/03 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصرح مصدر عسكري في مطار الشعيرات لصحيفة "الوطن" السورية أن الانفجار أسفر عن مقتل 28 عسكريا وإصابة 5 آخرين ‏بجروح، تم نقلهم إلى المشفى العسكري بحمص.‏ووقع ‏الحادث خلال نقل مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية بهدف التخلص منها وتأمينها، لكن ‏ولنتيجة خطأ فني حدث الانفجار.انتهى.ص.هـ.ح.

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