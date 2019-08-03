المنتجات النفطية تعلن خطتها لتجهيز المولدات بحصصها من “الكاز” لشهر آب

2019/08/03 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، الخطة

الشهرية لتجهيز المولدات الأهلية والحكومية بحصصها من “الكاز” لشهر آب

الجاري، في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

وقال مدير الشركة كاظم مسير، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “تم تجهيز المولدات الاهلية في محافظات: النجف

وكربلاء والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وبابل وديالى وواسط وكركوك،

بواقع (20) لتر لكل kva من زيت الغاز وبالسعر الرسمي، بالتزامن مع

إرتفاع درجات الحرارة”.

واضاف “تم تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط في

المحافظات المذكورة بـ(5) لترات لكل kva من زيت

الغاز بالسعر التجاري البالغ (700) دينار للتر الواحد، فيما جُهزت مولدات دوائر

الدولة بـ(5) لترات أيضاً لكل kva بالسعر

الرسمي”.

من جهته، أوضح مدير هيئة التجهيز احسان غانم، أن

“شركة التوزيع جهزت أيضاً الأقضية والنواحي في محافظات نينوى وصلاح الدين

والأنبار، بـ(30) لترا لكل kva من مادة زيت

الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لا تجهز بالكهرباء الوطنية، و(20) لترا

لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز

بمعدل (10) ساعات يوميا فما دون بالكهرباء الوطنية”.

وتابع “و(10) لترات لكل kva

للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل (11 الى 20) ساعة يوميا بالكهرباء

الوطنية، و(5) لترات لكلkva للمولدات السكنية التي تجهز لأكثر من 20

ساعة يوميا بالكهرباء الوطنية وبالسعر الرسمي”.

وبين انه “تم تجهيز مولدات دوائر الدولة بـ(10)

لترات من زيت الغاز لكل kva وحسب الضوابط، أما فيما يتعلق بدوائر الدولة

التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حسب ساعات القطع”.

وأكد غانم ان “عملية التجهيز تكون حسب الضوابط

والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه المولدات وتجهيزها للمناطق المذكورة بالطاقة

الكهربائية اللازمة”، مضيفاً “تم تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط في

هذه المحافظات (5) لترات لكل kva وبالسعر

التجاري”.

وذكر البيان ان “الكمية التي يتم تجهيزها للمولدات

السكنية في محافظة بغداد بواقع (25) لترا لكل kva

من زيت الغاز وبالسعر الرسمي، فيما جُهزت المولدات السكنية الخاضعة الى نظام

الخصخصة في بغداد بـ(10) لترات لكل kva من منتوج

زيت الغاز للشهر الجاري وبالسعرالرسمي المدعوم لأغراض تجهيز الطاقة

الكهربائية”.

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