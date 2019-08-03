وزارة الداخلية:اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة

2019/08/03 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن “القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من الموقوفين الفاريين من مركز شرطة القناة”.وتمكنت القوات الامنية قبل ذلك من اعتقال ثلاثة موقوفين من الهاربين الـ15 الذين فروا اليوم من

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