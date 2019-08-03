2019/08/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية على روسيا تضر بالعلاقات الثنائية، غير أنها لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.وأوضح سيلوانوف أن “الاقتصاد الروسي قد أظهر في السنوات الماضية قدرته على المقاومة تحت ضغط التقييدات الخارجية.إن السياسة المالية المتوازنة المتبعة وهيكلية النظام الاقتصادي الكلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية الروسية: العقوبات الأمريكية لن تضر بنظامنا الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية الروسية: العقوبات الأمريكية لن تضر بنظامنا الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).