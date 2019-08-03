2019/08/03 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش وملاكه المساعد يزورون مرقدي الامام الحسين والامام العباس عليهما السلام وسط حفاوة كبيرة من زائري المرقدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش وكادره يزورون مرقدي الامام الحسين واخيه العباس (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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