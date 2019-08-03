2019/08/03 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رفضه لعملية بناء مرقد السيد محمد باقر الصدر من قبل أية جهة حكومية.

وأكد السيد الصدر في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، انه يمنع قيام اية جهة حكومية من داخل العراق أو خارجه، بالمباشرة ببناء المرقد، مضيفا ما نصه ” نحن آل الصدر، لا نشيد قبورنا بأموال عامة، وعلى حساب الفقراء” على حد تعبيره.

ودعا السيد الصدر، الجهات الأمنية التابعة للمرقد، الى منع العمل بأية صورة كانت، مبينا انه سيلجأ لتصرف آخر لم يكشف عنه، في حال مخالفة أمر المنع.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يمنع بناء مرقد الشهيد الأول من قبل الجهات الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يمنع بناء مرقد الشهيد الأول من قبل الجهات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).