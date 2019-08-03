2019/08/03 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش وملاكه المساعد يزورون مرقدي الامام الحسين والامام العباس (ع) وسط حفاوة كبيرة من زائري المرقدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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