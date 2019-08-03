وزير العمل: العديد من الحلول سيتم وضعها لدوائر الوزارة في ميسان

2019/08/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبـل وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم السبت، نائب مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي لبحث المشكلات التي تعانيها دوائر العمل في محافظة ميسان وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها.

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