حالة الطقس من

2019/08/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، استقرار درجات الحرارة في عموم مناطق العراق يوم غد الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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