رغم الظروف.. ذي قار تحقق نتائج متميزة بالدراسة الاعدادية

2019/08/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مدير عام تربية ذي قار رياض كريم العمري، اليوم السبت، بأن المحافظة حققت نتائج متميزة في ظل ظروف دراسية بسيطة.

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