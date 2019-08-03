2019/08/03 | 22:13

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السعودية و ايران..



افتتاح مكتب لرعاية مصالح طهران لدى الرياض

تجاوبت السلطات السعودية مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح

الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية.وقالت الوكالة إن وزیر الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، رحب

باستئناف إیفاد الزوار الإيرانیین إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشین

ممثلیة إيرانية في سفارة سویسرا شخصیا.وصرح الوزیر السعودي بأن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات

أکثر ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار

الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم، لافتا إلى أن

تأشیرات الدخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.من جهته قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان خلال

اجتماعه مع وزير الحج السعودي إن "الحفاظ على كرامة وأمن الحجاج

الإيرانيين من شروطنا لاستئناف العمرة"، مشددا على أن الخطوة الأولى

في هذا الشأن هي افتتاح قنصلية أو مكتب لرعایة المصالح الإيرانية في

السعودية.

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