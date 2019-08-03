تفعيل ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد برئاسة فارس عيسى

2019/08/03 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت رئيس كتلة الحزب الدمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم السبت، تفعيل ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، مشيرة إلى أن المسؤول الجديد للمثلية هو فارس عيسى.

وقالت صبري في تصريح صحفي، تابعته “كلكامش برس”، إن “ممثلية حكومة الاقليم كانت موجودة سابقا في بغداد، الا ان حكومة الاقليم قامت الآن بتفعيلها وتعيين شخص جديد ممثلا لها في بغداد”.

واشارت الى أن “المسؤول الجديد للممثلية هو (فارس عيسى) وقد تولى مهام منصبه حالياً”، لافتة الى انه “من اهالي محافظة دهوك”.

واضافت صبري أن “وجود هذه الممثلية مهم جدا لإقليم كردستان لأنها جسر للتواصل بين الاقليم وبغداد وسببا لزيادة تقدم العلاقات بينهما وتنميتها”.

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