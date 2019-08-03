الفصل التشريعي الجديد سيضع وزير المالية على “المحك”.. نائب يكشف التفاصيل

2019/08/03 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، مضيها في استجواب وزير المالية فؤاد حسين، مع بدء اعمال مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة، صادق مدلول، في حديث صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “اللجنة ماضية باستجواب وزير المالية فؤاد حسين، وذلك خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب”، مبيناً أن “هناك (61) توقيعاً لغاية اللحظة تدعم الاستجواب، والتواقيع في تزايد”.

وبين، أن “الكثير من النواب والكتل تعيش حالة من الصمت حالياً، لكن عندما يأتي الوزير إلى البرلمان، ستكون هناك انتفاضة من أجل الدفاع عن مستحقات الشعب وحقوقه”، مؤكداً وجود “اجماع برلماني وسياسي على ارتكاب وزير المالية، فؤاد حسين، مخالفات للقوانين والمواد في الموازنة الاتحادية”.

وتوقع، أن “تتم اقالة فؤاد حسين بعد الاستجواب”، مبيناً أن “الأمر متروك إلى قناعة النواب بأجوبة الوزير على الاسئلة التي ستوجه له خلال الاستجواب”.

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