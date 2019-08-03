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إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق بولاية تكساس الأمريكية


إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق بولاية تكساس الأمريكية
2019/08/03 | 22:13
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