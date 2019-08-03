انطلاق فعاليات معرض النصر الكبير للاعمال اليدوية في كربلاء المقدسة

2019/08/03 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة افتتحت اليوم السبت في معرض كربلاء الدولي فعاليات معرض النصر الكبير للاعمال اليدوية دعما لعوائل شهداء الحشد الشعبي.وقال مدير معرض كربلاء ميسر الحكيم لـ /المعلومة/، ان “معرض النصر الكبير اقامه معهد الاسرة الملسمة تضمن اعمالا يدوية كالملابس والمأكولات والمواد المنزلية والاكسسوارات والتحفيات بمختلف الصنوف والاشكال صنعتها عوائل الشهداء بغية بيعها في […]

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