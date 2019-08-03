وزارة الاثار تنتهي من فك جدران مقبرة توتو بسوهاج

2019/08/03 | 22:16

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انتهي مرممو المجلس الاعلي للاثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدا لنقلها الي متحف العاصمة الادارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للاثار المصرية التي وافقت على نقلها.وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال و عظمة اثار مدن وعواصم مصر القديمة.

جدير بالذكر انه تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها عام ٢٠١٨ اثناء عملية القبض علي أحد العصابات اثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.



وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثرى والعلمي عن طريق بعثة آثرية مصرية برئاسة د.



مصطفي وزيري الأمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.

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