أمنية بغداد تكشف تفاصيل جديدة عن هروب الموقوفين من سجن القناة وتحدد الجهات المقصرة

2019/08/03 | 22:17

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بغداد اليوم- بغداد

حملت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، السبت، قيادة الشرطة المحلية في العاصمة مسؤولية هروب 15 موقوفاً ...





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