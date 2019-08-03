السينما العربية للمرة الأولى في مهرجان دهوك السينمائي الدولي السابع

2019/08/03 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضحى سعدون

يختار مهرجان دهوك السينمائي الدولي في كل نسخة من نسخه ثيمة مغايرة تجتمع تحت عنوانها الأفلام التي تضمها أقسام المهرجان، في هذا العام سوف تجسد أفلام المهرجان ثيمة التسامح.إذ سيُعرض ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي المزمع افتتاحه في شهر أيلول القادم مجموعة مختارة من الأفلام المتميزة من جميع أنحاء العالم.



يحمل كل فيلم منها قصة مختلفة تصور تجربة إنسانية مختلفة وتنقلها لنا عبر الشاشة، محتضنة اختلافاتنا ومحتفية بتنوعنا.ومع هذه الثيمة التي اختيرت للمهرجان في دورته الحالية، سيحتفي المهرجان في أيامه بالسينما في الشرق الأوسط مركزا على السينما العربية من خلال عرض العديد من الأفلام العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالسينما العربية بمختلف جنسياتها في هذا المهرجان، وهي خطوة يخطوها المهرجان في إطار إعلاء قيم التفاهم والتسامح بين جميع دول الشرق الأوسط، تحت راية الفن السابع.

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