الأحد مؤتمر صحفي لنجوم مسرحية سحر الأحلام علي البالون

2019/08/03 | 22:20

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية أ.د يناس عبدالدايم وزير الثقافة وقطاع الانتاج برئاسة المخرج خالدجلال يستكمل المخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية نجاحات فرق البيت حيث يعقدصناع العرض الغنائي الاستعراضي “سحر الأحلام” مؤتمر صحفي مساء غد الأحد على مسرح البالون بالعجوزة بحضور نجوم وصناع العرض النجم مجدي فكرى ، ألنجمه إيناس مكي ، بمشاركة النجوم نيفين رفعت ، رضا رمزى ، عبد العاطى صالح ، محمد عنتر ، أمنية فتحي ، ياسر حسن ، محمد عاشور ، ونخبه من الشباب ، مدير المسرح محمد مصطفي ، إيهاب فاروق المنسق العام للأنشطة والعروض الفنية والمهرجانات ،د أسامة زغلول مدير الفرقة القومية للموسيقي الشعبية الجهة المنتجة للعرض ، تأليف الاغانى للشاعرة كوثر مصطفى ، استعراضات هشام المقدم ملابس جمالات عبده ديكور إبراهيم الفو اشراف فني د احمد رفعت الحان احمد محيى مساعدين إخراج بدري السيد سامي المصري حسام محمود التأليف والإخراج للدكتور حسام عطا .

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