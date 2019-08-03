تجهيز المولدات الأهلية والحكومية بـ (الكاز)

2019/08/03 | 22:20

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بغداد/ الصباح

اعدت شركة توزيع المنتجات النفطية خطة لتجهيز مولدات دوائر الدولة والحكومية والاهلية بمنتوج (الكاز) للشهر الحالي.



وذكرت الشركة التابعة لوزارة النفط ببيان تلقته “الصباح”، ان الخطة تتضمن تجهيز المولدات السكنية بمنتوج (الكاز) لـ11 محافظة هي: النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وبابل وديالى وواسط وكركوك، بـ 20 لتراً لكل (كي في) بالسعر الرسمي، مضيفا ان تجهيز مولدات القطاعين الخاص والمختلط بها، سيكون للراغبين وبواقع خمسة لترات بالسعر التجاري البالغ 700 دينار للتر، بينما جُهزت مولدات الدوائر بالكمية ذاتها وبالسعر الرسمي.

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