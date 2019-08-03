2019/08/03 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XfMvzZmctSA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #تخاريف | إياد نصار يتحدث عن أقرب النجوم إلى قلبه.. الزعيم في المقدمة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #تخاريف | إياد نصار يتحدث عن أقرب النجوم إلى قلبه.. الزعيم في المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).