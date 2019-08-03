2019/08/03 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة الداخلية، السبت، اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة

شرقي بغداد.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الأمنية

تمكنت من القاء القبض على اثنين من الموقوفين الفاريين من مركز شرطة القناة”.

وتمكنت

القوات الامنية قبل ذلك من اعتقال ثلاثة موقوفين من الهاربين الـ15 الذين فروا

اليوم من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).