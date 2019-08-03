2019/08/03 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استنكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تصريح أحد أعضاءها بشأن اختراق المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لجهازيّ مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، معتبرة تلك التصريحات تمثل وجهة نظر “الخلفية السياسية” لمن أدلى بها.وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر، النائب عن كتلة سائرون، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “سمعنا مؤخراً تصريحاً من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تعلق على تصريح أحد أعضاءها ضد جهازين أمنيين: يمثل خلفيته السياسية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تعلق على تصريح أحد أعضاءها ضد جهازين أمنيين: يمثل خلفيته السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).