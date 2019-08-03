وزير الداخلية يأمر بإعفاء قادة أمن بارزين على خلفية هروب عدد من الموقوفين

2019/08/03 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري, اليوم السبت, بإعفاء كلٌ من قائد شرطة بغداد و مدير شرطة بغداد – الرصافة و مدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

وجاء أمر الوزير على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

كما وجه الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

وقد أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوعز الياسري بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

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