السعودية تقدم فرصة جديدة لحجاج قطر

2019/08/03 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إجراءا جديدا من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، وذلك بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم.وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد https:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب حجب السلطات القطرية الرابط

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