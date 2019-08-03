قضاة كوردستان يصدرون بيانا بشأن صرف رواتبهم المدخرة

2019/08/03 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى اتحاد قضاة اقليم كوردستان يوم السبت ما تداولته وسائل اعلام محلية مؤخرا بما يتعلق بصرف رواتبهم المدخرة.

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