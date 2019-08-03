هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

2019/08/03 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن 15 موقوفا هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين ان القوات الامنية اغلقت المنطقة.وقال المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "١٥ موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق وتجري الان عمليات تفتيش وتدقيق، من اجل اعتقالهم".

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