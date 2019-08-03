2019/08/03 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC هاجم مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، نظيره في ليفربول، يورغن كلوب، بعدما عبر الأخير عن استغرابه من القدرة الشرائية لمنافسيه في عالم المستديرة.وكان كلوب قال، شهر يوليو الماضي “لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى..ولا أعلم كيف يقومون بذلك (الإنفاق)..علينا أن ندفع الفواتير..آسف، على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوارديولا يهاجم كلوب بعد تصريحات “الـ200 مليون” المركز الخبري الوطني.

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