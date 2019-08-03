اللويزي: الايزيديون تعرضوا لـ 70 ابادة جماعية على مر التاريخ

2019/08/03 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، السبت، ان الايزيديين تعرضوا الى 70 ابادة جماعية على مر التاريخ، مبيناً ان ابادة الايزيديين في نينوى استغلت لتهجير الف بيت عربي من سنجار.وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الايزيديين تعرضوا الى 70 ابادة جماعية على مر التاريخ، واخرها على يد داعش الاجرامي”.واضاف […]

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