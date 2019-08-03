2019/08/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين كنا سبعة وعشرين فردا من أعضاء ( البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا ) " ١-;- " بيننا الشباب والكهول والمتدينون والعلمانييون من المسلمين والأزيديين ومعظمنا كنا في موقع المسؤولية القاعدية في اللجان المنطقية والفرعية والمحلية والطلابية من مناطق الجزيرة وعفرين كما كان بيننا جامعييون ومعلمون وكسبة وفلاحين التقينا في الخامس من آب عام ١-;-٩-;-٦-;-٥-;- في كونفراس حزبي انقاذي بإحدى البيوت ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح بدرالدين - أربعة وخمسون عاما على كونفرانس الخامس من آب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صلاح بدرالدين - أربعة وخمسون عاما على كونفرانس الخامس من آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).