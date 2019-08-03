جاسم ألصفار - سانتا باربارا وسانت ليغو

2019/08/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار سانتا باربارا مدينة امريكية تذكرنا بمسلسل ممل ابتدأ عرض حلقاته من 30 تموز 1984 لغاية 15 كانون الثاني 1993 على قناة NBC ، ووصل عدد حلقات المسلسل الى 2137 تدور احداثه الفارغة في مضمونها والرديئة في حبكتها في مدينة سانتا باربارا، واصبح عنوان هذا المسلسل السينمائي، مثالا يضرب في العديد من نواحي النشاطات البشرية التي يستهان بها العقل ويستلب الوقت.ولست هنا بصدد الكتابة عن فلم سينمائي بل عن قواعد الا......

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