2019/08/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت يقدم موقع 30 غشت الحلقة الثامنة من دراسة: “الصراعات الطبقية بالمغرب وحركة 20 فبراير: السياقات، التحديدات والأفق الثوري (1998 ــ 2012)”، بقلم الرفيق وليد الزرقطوني، وهي تضم المحاور التالية: 7- مكونات حركة 20 فبراير *تيار "من أجل ملكية برلمانية الآن"*حزب النهج الديموقراطي * العدل و الإحسان *المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير - أعضاء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير * بعض ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#موقع 30 عشت - -الصراعات الطبقية بالمغرب و حركة 20 فبراير : السياقات، التحديدات و الأفق الثوري (1998 – 2012)- الحلقة الثامنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#موقع 30 عشت - -الصراعات الطبقية بالمغرب و حركة 20 فبراير : السياقات، التحديدات و الأفق الثوري (1998 – 2012)- الحلقة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).