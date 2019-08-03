علاج ثوري مستقبلي لـقصور القلب

2019/08/03 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قريبا سيصبح بإمكان الأطباء علاج "قصور القلب" باستخدام الخلايا الجذعية، وذلك بعد أن أثبت علماء بريطانيون نجاح تجربة عملية حديثة.

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