رئيس مجلس النواب يؤكد على أهمية المشاركة في العمل السياسي والتعاون مع القوات الأمنية

2019/08/03 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة عدد من النواب، اليوم السبت، مؤتمرا عشائريا عاما لعشائر جنوب بغداد في منطقة البوعيثة، شارك فيه شيوخ عشائر حزام بغداد ومسؤولو الدوائر البلدية وقادةٌ أمنيون.

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